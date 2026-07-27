Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Парма» подписала американского легионера из БК «Уралмаш»

Состав пермской баскетбольной команды пополнился американским тяжелым форвардом Тайреллом Нельсоном (205 см, 107 кг).

Источник: Коммерсантъ

Состав пермской баскетбольной команды пополнился американским тяжелым форвардом Тайреллом Нельсоном (205 см, 107 кг).

Прошедшие три сезона игрок провел в «Уралмаше», став одним из ключевых игроков команды и неоднократно становясь MVP напряженных матчей. В сезоне 2025/26 за 40 игр он в среднем набирал 10.9 очка, собирал 4.8 подбора, отдавал 1.5 передачи за 23 минуты на паркете.

Ранее выступал за хорватский «Сплит» (серебряный призер национального чемпионата) и бельгийский «Лимбург Юнайтед» (обладатель Кубка Бельгии и MVP турнира). Также играл в Финляндии (бронзовый призер национального чемпионата), Украине (обладатель Кубка страны), Израиле и Грузии.

Соглашение между игроком и «Бетсити Парма» заключено по схеме «1+1».

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше