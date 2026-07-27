«Парма» подписала американского легионера из БК «Уралмаш»

Прошедшие три сезона игрок провел в «Уралмаше», став одним из ключевых игроков команды и неоднократно становясь MVP напряженных матчей. В сезоне 2025/26 за 40 игр он в среднем набирал 10.9 очка, собирал 4.8 подбора, отдавал 1.5 передачи за 23 минуты на паркете.