Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санитарная авиация за полгода спасла более 1700 жителей Красноярского края

Санитарная авиация Красноярского края экстренно эвакуировала из Балахтинской районной больницы двух пациентов с подозрением на тромбоэмболию и тяжелой черепно-мозговой травмой. Это один из сотен вылетов, которые служба выполняет ежегодно, чтобы доставить жителей отдаленных территорий в ведущие клиники региона.

Источник: Российская газета

Санитарная авиация Красноярского края экстренно эвакуировала из Балахтинской районной больницы двух пациентов с подозрением на тромбоэмболию и тяжелой черепно-мозговой травмой. Это один из сотен вылетов, которые служба выполняет ежегодно, чтобы доставить жителей отдаленных территорий в ведущие клиники региона.

Бригада в составе нейрохирурга, анестезиолога-реаниматолога и фельдшера вылетела на место. После стабилизации состояния пациентов их доставили вертолетом МИ-8 МТВ в Красноярск. На острове Татышев больных уже ждали реанимобили для перевозки в краевую клиническую больницу. Сейчас пациенты находятся под наблюдением профильных специалистов.

«Мы летим, можно сказать, в неизвестность. По телефону нам докладывают о состоянии пациента, но на месте ситуация может потребовать мгновенных решений», — цитирует пресс-служба краевого правительства реаниматолога-анестезиолога Виталия Павлова, поделившегося особенностями работы.

Руководитель отделения санитарной авиации Константин Барышников отмечает, что чаще всего бригады вылетают к пациентам с сосудистыми катастрофами: «Еженедельно мы доставляем в краевой центр людей, переживших инсульты и инфаркты. Наша главная задача — максимально бережная и быстрая транспортировка таких больных в клиники, где им могут оказать специализированную помощь».

За первое полугодие санитарная авиация региона помогла 1741 пациенту. Воздушные суда провели в небе более 3500 часов. Из общего числа пациентов 1603 эвакуировали в медицинские центры более высокого уровня. Рейсами доставляют и медицинские грузы — в том числе компоненты крови для экстренной помощи на местах.

«Для нашего огромного региона санитарная авиация — это жизненно важный инструмент, который стирает границы между отдаленными поселками и ведущими клиниками края. Мы продолжим укреплять этот воздушный щит, чтобы каждый житель края был уверен в доступности современной медицины», — подчеркнул министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.

Справка.

Работа санитарной авиации организована по региональному и федеральному проектам. Федеральный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», что позволило расширить возможности службы. Для перевозки пациентов используются воздушные суда отечественного и иностранного производства, оснащенные специальными медицинскими модулями с реанимационным оборудованием.