Санитарная авиация за полгода спасла более 1700 жителей Красноярского края

Санитарная авиация Красноярского края экстренно эвакуировала из Балахтинской районной больницы двух пациентов с подозрением на тромбоэмболию и тяжелой черепно-мозговой травмой. Это один из сотен вылетов, которые служба выполняет ежегодно, чтобы доставить жителей отдаленных территорий в ведущие клиники региона.
Бригада в составе нейрохирурга, анестезиолога-реаниматолога и фельдшера вылетела на место. После стабилизации состояния пациентов их доставили вертолетом МИ-8 МТВ в Красноярск. На острове Татышев больных уже ждали реанимобили для перевозки в краевую клиническую больницу. Сейчас пациенты находятся под наблюдением профильных специалистов.
«Мы летим, можно сказать, в неизвестность. По телефону нам докладывают о состоянии пациента, но на месте ситуация может потребовать мгновенных решений», — цитирует пресс-служба краевого правительства реаниматолога-анестезиолога Виталия Павлова, поделившегося особенностями работы.
Руководитель отделения санитарной авиации Константин Барышников отмечает, что чаще всего бригады вылетают к пациентам с сосудистыми катастрофами: «Еженедельно мы доставляем в краевой центр людей, переживших инсульты и инфаркты. Наша главная задача — максимально бережная и быстрая транспортировка таких больных в клиники, где им могут оказать специализированную помощь».
За первое полугодие санитарная авиация региона помогла 1741 пациенту. Воздушные суда провели в небе более 3500 часов. Из общего числа пациентов 1603 эвакуировали в медицинские центры более высокого уровня. Рейсами доставляют и медицинские грузы — в том числе компоненты крови для экстренной помощи на местах.
«Для нашего огромного региона санитарная авиация — это жизненно важный инструмент, который стирает границы между отдаленными поселками и ведущими клиниками края. Мы продолжим укреплять этот воздушный щит, чтобы каждый житель края был уверен в доступности современной медицины», — подчеркнул министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.
Справка.
Работа санитарной авиации организована по региональному и федеральному проектам. Федеральный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», что позволило расширить возможности службы. Для перевозки пациентов используются воздушные суда отечественного и иностранного производства, оснащенные специальными медицинскими модулями с реанимационным оборудованием.