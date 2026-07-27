Санитарная авиация за полгода спасла более 1700 жителей Красноярского края

Руководитель отделения санитарной авиации Константин Барышников отмечает, что чаще всего бригады вылетают к пациентам с сосудистыми катастрофами: «Еженедельно мы доставляем в краевой центр людей, переживших инсульты и инфаркты. Наша главная задача — максимально бережная и быстрая транспортировка таких больных в клиники, где им могут оказать специализированную помощь».