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Роспотребнадзор объяснил, почему опасно есть чипсы из одной пачки с друзьями

Красноярский Роспотребнадзор объяснил, почему опасно передавать напитки и есть общие закуски с друзьями.

Красноярский Роспотребнадзор объяснил, почему опасно передавать напитки и есть общие закуски с друзьями.

Когда компания ест из одной миски или пачки чипсы, орешки и сухарики, вместе с угощением передаются микробы. Они попадают на продукт с рук каждого, кто тянется за снеком, а затем — в организм. Особенно риск возрастает, если кто-то из компании уже чихает или кашляет.

Многие ошибочно полагают, что соль поверхность убивают бактерии. Это не так — возбудители болезней способны выживать на продуктах длительное время.

Чтобы избежать заражения, специалисты советуют заранее разделить закуски: высыпать их из общей пачки в отдельные пиалки или бумажные стаканчики. Можно также использовать продукты в индивидуальной упаковке. Если разделить невозможно, стоит брать угощения ложкой или щипцами, а не руками.

Перед перекусом обязательно мыть руки или пользоваться антисептиком. То же правило действует и для напитков — пить из одной бутылки небезопасно, так как слюна с микроорганизмами попадает на горлышко. Лучше использовать индивидуальную посуду.

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