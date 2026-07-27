Роспотребнадзор объяснил, почему опасно есть чипсы из одной пачки с друзьями

Когда компания ест из одной миски или пачки чипсы, орешки и сухарики, вместе с угощением передаются микробы. Они попадают на продукт с рук каждого, кто тянется за снеком, а затем — в организм. Особенно риск возрастает, если кто-то из компании уже чихает или кашляет.