«Проехал на красный»: автобус с 38 пассажирами попал в ДТП в Лесосибирске

В Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом. Авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Мира и Южный проезд в городе Лесосибирск.
По предварительной информации полиции, 57-летний водитель автобуса ПАЗ ехал по улице Мира на запрещающий сигнал светофора. В это время на перекресток выехал 48-летний водитель Honda, который двигался со стороны Южного проезда в сторону улицы Горького и завершал маневр на разрешающий сигнал.
В результате автобус и легковой автомобиль столкнулись. В момент аварии в салоне ПАЗа находились 38 пассажиров. Двое из них обратились за медицинской помощью.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего.