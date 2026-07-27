«Проехал на красный»: автобус с 38 пассажирами попал в ДТП в Лесосибирске

По предварительной информации полиции, 57-летний водитель автобуса ПАЗ ехал по улице Мира на запрещающий сигнал светофора. В это время на перекресток выехал 48-летний водитель Honda, который двигался со стороны Южного проезда в сторону улицы Горького и завершал маневр на разрешающий сигнал.