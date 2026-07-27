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«Проехал на красный»: автобус с 38 пассажирами попал в ДТП в Лесосибирске

В Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом. Авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Мира и Южный проезд.

В Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом. Авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Мира и Южный проезд в городе Лесосибирск.

По предварительной информации полиции, 57-летний водитель автобуса ПАЗ ехал по улице Мира на запрещающий сигнал светофора. В это время на перекресток выехал 48-летний водитель Honda, который двигался со стороны Южного проезда в сторону улицы Горького и завершал маневр на разрешающий сигнал.

В результате автобус и легковой автомобиль столкнулись. В момент аварии в салоне ПАЗа находились 38 пассажиров. Двое из них обратились за медицинской помощью.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего.