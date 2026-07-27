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В Перми будут судить администраторов СИМ-бокса

Прокуратура Ленинского района Перми направила в суд уголовное дело в отношении двоих участников преступной группы, обвиняемых незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика в целях совершения иного преступления, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и легализации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуратура Ленинского района Перми направила в суд уголовное дело в отношении двоих участников преступной группы, обвиняемых незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика в целях совершения иного преступления, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и легализации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, обвиняемые входили в состав преступной группы, обеспечивавшей функционирование СИМ-бокса. С использованием этого оборудования совершались дистанционные мошенничества в различных регионах России.

Общая сумма ущерба составила 5 млн руб. Доходы от преступной деятельности легализовывались. В незаконную деятельность также был вовлечен несовершеннолетний. Преступление выявлено УФСБ России по Пермскому краю.