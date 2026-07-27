В Перми будут судить администраторов СИМ-бокса

Прокуратура Ленинского района Перми направила в суд уголовное дело в отношении двоих участников преступной группы, обвиняемых незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика в целях совершения иного преступления, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и легализации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.