В Перми будут судить администраторов СИМ-бокса

Прокуратура Ленинского района Перми направила в суд уголовное дело в отношении двоих участников преступной группы, обвиняемых незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика в целях совершения иного преступления, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и легализации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Как установило следствие, обвиняемые входили в состав преступной группы, обеспечивавшей функционирование СИМ-бокса. С использованием этого оборудования совершались дистанционные мошенничества в различных регионах России.
Общая сумма ущерба составила 5 млн руб. Доходы от преступной деятельности легализовывались. В незаконную деятельность также был вовлечен несовершеннолетний. Преступление выявлено УФСБ России по Пермскому краю.