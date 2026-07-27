Утонувший в Янтарном 13-летний подросток и задержание блогера, чуть не утопившего детей в Преголе: событий, которые обсуждали в выходные

В Янтарном на глазах у матери и отчима утонул 13-летний подросток, его тело позже нашли у мыса Таран. А в Москве задержали 29-летнего блогера, который чуть не утопил детей в Преголе — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.
1. В субботу, 25 июля, около 19:00, на окраине посёлка Янтарный, за пределами официального пляжа, утонул 13-летний мальчик. Ребёнок отдыхал с мамой и отчимом, пошёл с ним купаться и утонул у мужчины на глазах — по предварительным данным, подросток не умел плавать. Тело нашли на следующий день, 26 июля, между посёлком и мысом Таран.
2. В аэропорту Шереметьево в субботу, 25 июля, задержали блогера, устроившего гонку на катере по Преголе в Калининграде. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). 29 июня мужчина на арендованном судне выполнял манёвры на высокой скорости, одновременно снимая видео. Это создало опасное волнение, из-за которого перевернулась байдарка с 15-летним воспитанником спортивной школы.
Позже мужчину доставили в Калининград для избрания меры пресечения. Суд назначил ему запрет определённых действий. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.
3. В СНТ «Медик» под Калининградом вечером в субботу, 25 июля, за несколько минут сгорел частный дом. Очевидцы рассказали, что соседи помогали семье эвакуировать детей и спасать машины, но самостоятельно справиться с огнём не смогли — пришлось вызывать пожарных. Позже в МЧС уточнили, что на участке горела одноэтажная баня, пострадавших нет.
4. Вечером в воскресенье, 26 июля, у остановки «Пятый форт» в Калининграде загорелась крыша жилого дома. Сигнал о пожаре поступил в 19:02, на месте работали 16 спасателей и четыре единицы техники. Жильцы успели покинуть здание, по предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание заметили пассажиры автобуса № 141, следовавшего в Зеленоградск, — по их словам, пламя поднималось высоко над крышей, а по Советскому проспекту проехала скорая. Очевидцы были шокированы увиденным.
5. Власти Советска заявили, что при капремонте городских улиц не будут сохранять брусчатку из-за ограниченного бюджета — вместо неё уложат асфальт. Такое решение они прокомментировали в соцсетях губернатора в ответ на жалобу жительницы, которая переживала, что «о булыжнике в центре города [пора] забыть». При этом в администрации подчеркнули, что брусчатка в центре останется как часть исторического и культурного наследия.
6. В Музее Мирового океана представили модель рыболовного траулера «Пётр I», который в 2024 году стал лучшим среди судов страны по вылову. Макет установили на борту СРТ-129 в экспозиции «Труженики моря». Судно построили в 1993 году, а в 2019 и 2023-м оно устанавливало мировые рекорды по годовому вылову и переработке рыбы. В 2024 году экипаж провёл в море 307 дней, добывая минтай, иваси, скумбрию и сельдь в Охотском море и Тихом океане — за это время переработали свыше 93 тысяч тонн продукции.
7. В Светлогорске начали устанавливать новые крытые площадки для мусора в рамках соглашения между администрацией и региональным УФСИН. Это первый муниципалитет области, где стартовал проект по обновлению контейнерной инфраструктуры — на сегодня смонтировали уже 11 конструкций, готовят бетонные основания. Всего до 15 августа планируют установить 18 площадок, адреса выбирали по обращениям жителей. До конца года по контракту с УФСИН для муниципалитетов изготовят более 300 современных площадок.