Утонувший в Янтарном 13-летний подросток и задержание блогера, чуть не утопившего детей в Преголе: событий, которые обсуждали в выходные

6. В Музее Мирового океана представили модель рыболовного траулера «Пётр I», который в 2024 году стал лучшим среди судов страны по вылову. Макет установили на борту СРТ-129 в экспозиции «Труженики моря». Судно построили в 1993 году, а в 2019 и 2023-м оно устанавливало мировые рекорды по годовому вылову и переработке рыбы. В 2024 году экипаж провёл в море 307 дней, добывая минтай, иваси, скумбрию и сельдь в Охотском море и Тихом океане — за это время переработали свыше 93 тысяч тонн продукции.