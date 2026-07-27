Необычный эко-пикник с квестами и ярмаркой пройдет в Красноярске

Праздник начнется в 17:30 с эко-пробега. Организаторы приглашают гостей приезжать на экологичном транспорте — велосипедах, роликах или самокатах. Участников ждет квест по окрестностям Академгородка: им предстоит не только исследовать знакомые городские локации, но и разгадывать тематические загадки об экологии, чтобы пройти весь маршрут.