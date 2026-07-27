Необычный эко-пикник с квестами и ярмаркой пройдет в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 30 июля в красноярском парке «Академгородок» состоится эко-пикник. Мероприятие пройдет в рамках экологического проекта «Зелёный десант» и совместит в себе спорт, заботу об экологии и вечерний киносеанс.
Праздник начнется в 17:30 с эко-пробега. Организаторы приглашают гостей приезжать на экологичном транспорте — велосипедах, роликах или самокатах. Участников ждет квест по окрестностям Академгородка: им предстоит не только исследовать знакомые городские локации, но и разгадывать тематические загадки об экологии, чтобы пройти весь маршрут.
В 18:40 стартует экологический субботник. За уборку территории участники будут получать специальные баллы, которые в 20:00 можно будет обменять на сувениры в импровизированной ярмарке или поучаствовать в мастер-классах.
Кульминацией вечера станет кинотеатр под открытым небом. В 21:00 в рамках проекта «Мама, я в кино!» начнется бесплатный показ фильма «Сказки тёмного леса. Ворожея», рассказали в Молодежном центре Красноярска.
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