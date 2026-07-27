ФК «Нижний Новгород» запускает благотворительный проект «Футбол во благо»

С сезона‑2026/27 футбольный клуб «Нижний Новгород» запускает благотворительный проект «Футбол во благо», сообщили в клубе.
С ближайшей домашней игры против «Шинника» (2 августа, 17:00) и на протяжении всего сезона все вырученные от продажи билетов на сектор С116 (ряды 16−19) будут перечисляться на поддержку трёх благотворительных организаций: Нижегородской областной общественной организации «Сияние», Центра наставничества для подростков «Хулиганодом» и фонда «Время РАСсвета».
Клуб подчёркивает свою долгосрочную приверженность помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: в структуре «Нижнего Новгорода» действуют команды для детей с синдромом Дауна и РАС, а также реализуются инициативы для подростков из групп риска. «Футбол во благо» дополнит существующие программы клуба по поддержке инклюзивного спорта и социально‑значимых проектов в регионе.
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл «Челябинск».
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