ФК «Нижний Новгород» запускает благотворительный проект «Футбол во благо»

Клуб подчёркивает свою долгосрочную приверженность помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: в структуре «Нижнего Новгорода» действуют команды для детей с синдромом Дауна и РАС, а также реализуются инициативы для подростков из групп риска. «Футбол во благо» дополнит существующие программы клуба по поддержке инклюзивного спорта и социально‑значимых проектов в регионе.