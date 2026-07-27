Нижегородский технопарк получит 200 млн рублей на развитие инфраструктуры

Правительство РФ продолжает оказывать системную поддержку инновационным и индустриальным проектам в регионах. Об этом сообщили в Правительстве РФ.
Особое внимание уделяется инициативам с участием субъектов малого и среднего предпринимательства — они служат важным драйвером экономического роста и помогают укреплять технологическую независимость страны.
На модернизацию и дооснащение нижегородского технопарка «Старк» будет выделено 200 млн рублей. Средства направят на обновление инфраструктуры — это создаст дополнительные возможности для резидентов из числа малого и среднего бизнеса. Благодаря обновлённой базе компании смогут быстрее запускать производства и выводить свою продукцию на рынок.
Председатель Правительства Михаил Мишустин подчеркнул значимость поддержки: по его словам, федеральное финансирование поможет в короткие сроки запустить новые бизнес‑проекты и сформировать дополнительные рабочие места. Это окажет позитивное влияние на экономику Нижегородской области и в целом на достижение национальных целей, обозначенных главой государства.
Ранее Дума утвердила изменения планов строительства соцобъектов в Нижнем.