Нижегородский технопарк получит 200 млн рублей на развитие инфраструктуры

На модернизацию и дооснащение нижегородского технопарка «Старк» будет выделено 200 млн рублей. Средства направят на обновление инфраструктуры — это создаст дополнительные возможности для резидентов из числа малого и среднего бизнеса. Благодаря обновлённой базе компании смогут быстрее запускать производства и выводить свою продукцию на рынок.