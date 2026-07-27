Свет вернулся в дома более 60% абонентов пострадавших в Ростовской области

В донском регионе подача электричества возобновлена у более чем 60% абонентов, столкнувшихся с отключениями из-за ухудшения погоды. Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия непогоды: освобождают линии электропередачи от поваленных деревьев, ремонтируют повреждённые кабели и монтируют новые опоры. Специалисты работают на объектах основой сети, а также по индивидуальным заявкам потребителей в сетях напряжением 0,4 кВ. Восстановительные работы идут без остановок, в режиме 24/7. Энергетики будут трудиться до тех пор, пока электричество не появится в каждом доме, оставшемся без света из-за разгула стихии. Компания «Россети Юг» призывает граждан неукоснительно соблюдать технику безопасности рядом с энергообъектами. Категорически запрещено приближаться к оборванным проводам на расстояние менее восьми метров, а также пытаться самостоятельно восстановить подачу электричества.