Омская фирма оштрафована на полмиллиона за взятку кардиодиспансеру

В Омске вынесено судебное решение по делу о коррупции в сфере государственных закупок. По инициативе прокуратуры Центрального округа коммерческая организация признана виновной в незаконном вознаграждении должностного лица и оштрафована на 500 тысяч рублей. Об этом 27 июля сообщили в прокуратуре Омской области.