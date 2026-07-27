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Омская фирма оштрафована на полмиллиона за взятку кардиодиспансеру

Прокуратура Центрального округа выявила передачу 280 тысяч рублей инженеру медицинского учреждения за способствование в заключении контрактов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске вынесено судебное решение по делу о коррупции в сфере государственных закупок. По инициативе прокуратуры Центрального округа коммерческая организация признана виновной в незаконном вознаграждении должностного лица и оштрафована на 500 тысяч рублей. Об этом 27 июля сообщили в прокуратуре Омской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что учредитель одной из местных фирм (юридического лица) передал ведущему инженеру технического отдела БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер» денежные средства в размере 280 тысяч рублей. За эту сумму чиновник должен был способствовать заключению договоров подряда и обеспечить беспрепятственную приемку выполненных работ.

Прокуратура квалифицировала действия компании как грубое нарушение антикоррупционного законодательства. В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Суд рассмотрел материалы дела и назначил организации наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу.