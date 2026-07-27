В Литве из поезда, следовавшего в Калининградскую область, выбросили 56,5 тыс. пачек сигарет

В Литве задержали троих мужчин, которые перевозили белорусские сигареты, сброшенные из следовавшего в Калининградскую область поезда. Об этом сообщили в государственной пограничной службе прибалтийской республики.
О контрабанде стало известно благодаря разведданным литовских пограничников. Злоумышленников задержали на трассе Вильнюс — Каунас — Клайпеда, когда они перевозили 56,5 тыс. пачек сигарет на двух микроавтобусах. По предварительным оценкам, общая стоимость груза составила 282 тыс. евро. Контрабандистам грозит до 8 лет лишения свободы и крупный штраф.
Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.Читать дальше