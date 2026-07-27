Anadolu: Иран нанес серьезный ущерб силам США в регионе за последние две недели

Моххеби утверждает, что с 8 по 22 июля Иран уничтожил 11 американских военных самолетов и вертолетов: один истребитель F-15, один морской патрульный самолет P-8, один военно-транспортный самолет C-17 и восемь самолетов-заправщиков. Генерал пояснил, что самолеты были уничтожены на военных базах США, но не уточнил их местонахождение. Об этом пишет ведущее турецкое новостное агентство Anadolu Ajansi.
Также в результате иранских атак были уничтожены 17 разведывательных и оперативных беспилотников, в том числе восемь «совершенно новых».
Кроме того, Мохебби сообщил, что Иран повредил:
- девять командно-диспетчерских центров,
- пять систем спутниковой связи,
- шесть радаров ПВО Patriot,
- три радара воздушного и военно-морского наблюдения,
- восемь радаров разведки и раннего предупреждения,
- семь радаров противовоздушной обороны,
- пять радаров электронной системы позиционирования (EPS), включая два радара дальнего действия,
- пять дополнительных радаров дальнего действия,
- два радара противовоздушной обороны,
- один тактический радиолокационный комплекс,
- шесть ракетных ангаров,
- 17 складов вооружения,
- 12 топливных баков, три логистических центра,
- шесть центров технического обслуживания истребителей,
- шесть ракетных пусковых площадок,
- четыре платформы для запуска ракет HIMARS,
- один топливозаправочный причал,
- одно хранилище беспилотных надводных судов,
- один центр обработки разведывательных данных,
- четыре ангара для истребителей,
- четыре вертолета и шесть ракетных складов.
Более того, представитель КСИР заявил, что после того, как Вашингтон нарушил меморандум о взаимопонимании, было убито более 200 военнослужащих США. Он подчеркнул, что цифры потерь, которые озвучивают в США, являются «абсолютной ложью». По словам Мохебби, иранские войска нанесли удары по восьми местам дислокации американских войск, включая один объект с 20 укрытиями, которые были разрушены.
Генерал также подчеркнул, что число раненых американских военнослужащих «намного превышает» официальные цифры США, и призвал Вашингтон разрешить журналистам посетить места нанесения ударов, чтобы они самостоятельно могли оценить реальные потери.