Anadolu: Иран нанес серьезный ущерб силам США в регионе за последние две недели

Более того, представитель КСИР заявил, что после того, как Вашингтон нарушил меморандум о взаимопонимании, было убито более 200 военнослужащих США. Он подчеркнул, что цифры потерь, которые озвучивают в США, являются «абсолютной ложью». По словам Мохебби, иранские войска нанесли удары по восьми местам дислокации американских войск, включая один объект с 20 укрытиями, которые были разрушены.