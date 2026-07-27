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Anadolu: Иран нанес серьезный ущерб силам США в регионе за последние две недели

Представитель КСИР, бригадный генерал Хоссейн Мохебби в субботу заявил, что в ходе 15-дневной эскалации конфликта вооруженные силы США понесли значительные потери в живой силе и технике.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Моххеби утверждает, что с 8 по 22 июля Иран уничтожил 11 американских военных самолетов и вертолетов: один истребитель F-15, один морской патрульный самолет P-8, один военно-транспортный самолет C-17 и восемь самолетов-заправщиков. Генерал пояснил, что самолеты были уничтожены на военных базах США, но не уточнил их местонахождение. Об этом пишет ведущее турецкое новостное агентство Anadolu Ajansi.

Также в результате иранских атак были уничтожены 17 разведывательных и оперативных беспилотников, в том числе восемь «совершенно новых».

Кроме того, Мохебби сообщил, что Иран повредил:

  • девять командно-диспетчерских центров,
  • пять систем спутниковой связи,
  • шесть радаров ПВО Patriot,
  • три радара воздушного и военно-морского наблюдения,
  • восемь радаров разведки и раннего предупреждения,
  • семь радаров противовоздушной обороны,
  • пять радаров электронной системы позиционирования (EPS), включая два радара дальнего действия,
  • пять дополнительных радаров дальнего действия,
  • два радара противовоздушной обороны,
  • один тактический радиолокационный комплекс,
  • шесть ракетных ангаров,
  • 17 складов вооружения,
  • 12 топливных баков, три логистических центра,
  • шесть центров технического обслуживания истребителей,
  • шесть ракетных пусковых площадок,
  • четыре платформы для запуска ракет HIMARS,
  • один топливозаправочный причал,
  • одно хранилище беспилотных надводных судов,
  • один центр обработки разведывательных данных,
  • четыре ангара для истребителей,
  • четыре вертолета и шесть ракетных складов.

Более того, представитель КСИР заявил, что после того, как Вашингтон нарушил меморандум о взаимопонимании, было убито более 200 военнослужащих США. Он подчеркнул, что цифры потерь, которые озвучивают в США, являются «абсолютной ложью». По словам Мохебби, иранские войска нанесли удары по восьми местам дислокации американских войск, включая один объект с 20 укрытиями, которые были разрушены.

Генерал также подчеркнул, что число раненых американских военнослужащих «намного превышает» официальные цифры США, и призвал Вашингтон разрешить журналистам посетить места нанесения ударов, чтобы они самостоятельно могли оценить реальные потери.

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