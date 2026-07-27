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В Саратове почтили память детей — жертв войны в Донбассе

В Саратове на панихиде почтили память детей — жертв войны в Донбассе.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 27 июл — РИА Новости. Панихида и возложение цветов состоялась в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» города Саратова в день памяти детей — жертв войны в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Игорь Емельяненко в понедельник совершил панихиду по безвинно убиенным детям Донбасса. На службу в храме собрались представители общественности, волонтеры, сотрудники силовых органов и органов власти. Общественники вспомнили поименно некоторых детей, убитых киевским режимом на Донбассе.

«Огромная скорбь сегодня переполняет наши сердца. Мы не можем пройти мимо этого, мы не можем забыть этого и не должны забыть никогда», — отметил настоятель в своей речи.

После службы ее участники возложили к иконе цветы и мягкие игрушки в память о погибших детях.