Молодежь из Томской области вышла в финал чемпионата «Профессионалы»

Четыре учащихся колледжей Томской области представят регион в финале чемпионата «Профессионалы», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Мероприятие проводится по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Состязание состоится 21−26 августа в Калуге. Оно объединит 14 тыс. лучших учащихся колледжей и техникумов из всех регионов России и 30 стран.
Так, Даниил Невидимов из Томского промышленно-гуманитарного колледжа поборется за победу в компетенции «Сварочные технологии», а Алена Рукс из Томского аграрного колледжа — в «Ремонте беспилотных летательных аппаратов». Томский экономико-промышленный колледж отправит на финал чемпионата двух учащихся. В частности, Иван Полубятко будет соревноваться в «Изготовлении прототипов (Аддитивном производстве)», а Никита Литвинов — в «Мехатронике».
Параллельно с соревнованиями на площадке финала пройдет масштабный форум системы профессионального образования с деловой и профориентационной программой. Во время него состоится пленарное заседание. Оно будет посвящено роли профобразования в многополярном мире. Эксперты обсудят развитие кадрового потенциала, внедрение цифровых технологий в обучение, партнерство колледжей с реальным сектором экономики. Также в фокусе внимания будут стратегии профориентации и расширение международного сотрудничества.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.