Молодежь из Томской области вышла в финал чемпионата «Профессионалы»

Параллельно с соревнованиями на площадке финала пройдет масштабный форум системы профессионального образования с деловой и профориентационной программой. Во время него состоится пленарное заседание. Оно будет посвящено роли профобразования в многополярном мире. Эксперты обсудят развитие кадрового потенциала, внедрение цифровых технологий в обучение, партнерство колледжей с реальным сектором экономики. Также в фокусе внимания будут стратегии профориентации и расширение международного сотрудничества.