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Стало известно, почему женщин из Новосибирска не называют «новосибирками»

Правильное название женщины, которая живет в Новосибирске, — «новосибирка». Такое слово указано в словаре «Русские названия жителей» И. Л. Городецкой и Е. А. Левашова.

Однако в реальной жизни его почти не используют. Жители города, СМИ и официальные документы чаще обходятся без этого варианта. Об этом пишут «Новосибирские новости».

Старший преподаватель гуманитарного института НГУ Людмила Буднева объяснила, что у такой ситуации есть несколько причин. По ее словам, слово может восприниматься как неблагозвучное, а главная проблема заключается в том, что оно редко звучит в публичном пространстве.

Если бы термин регулярно использовали журналисты и чиновники, со временем он мог бы закрепиться и в обычной речи.

Филолог отметила, что наличие слова в словаре еще не означает его широкого распространения. Язык меняется постепенно, а некоторые варианты остаются только в справочных изданиях.

При этом русский язык продолжает активно пополняться новыми словами. Весной 2026 года специалисты Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН включили в нормативные словари более 50 новых слов, среди которых «кликабельный», «замотивировать», «незамерзайка», «самопиар» и «виниры».