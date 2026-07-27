Стало известно, почему женщин из Новосибирска не называют «новосибирками»

Старший преподаватель гуманитарного института НГУ Людмила Буднева объяснила, что у такой ситуации есть несколько причин. По ее словам, слово может восприниматься как неблагозвучное, а главная проблема заключается в том, что оно редко звучит в публичном пространстве.