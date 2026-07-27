Серебристые облака смогут наблюдать жители Воронежской области в августе

В августе жители Воронежской области смогут увидеть серебристые облака. Высокая вероятность их появления на сумеречном небе средних широт будет сохраняться в течение всего последнего месяца лета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Серебристые облака — это самые высокие и крайне разреженные облака в земной атмосфере. Они возникают на высоте примерно 75−95 километров над поверхностью Земли.
Серебристые облака можно наблюдать ранним утром, примерно на полчаса — час до восхода, или в глубоких сумерках, когда солнце уже зашло за горизонт, но продолжает подсвечивать их снизу.