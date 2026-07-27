Серебристые облака смогут наблюдать жители Воронежской области в августе

В августе жители Воронежской области смогут увидеть серебристые облака. Высокая вероятность их появления на сумеречном небе средних широт будет сохраняться в течение всего последнего месяца лета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.