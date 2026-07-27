Ачинца зарезали на собственной свадьбе

По данным издания «Города А», свадьба состоялась 10 июля. В конце вечера друг жениха поругался с компанией, которая отмечала юбилей в том же кафе. Неизвестный мужчина ударил по лицу товарища молодожена, тот решил заступиться. В результате жених получил удар ножом, задевший сердце и легкое.