Ачинца зарезали на собственной свадьбе

В Ачинске во время свадебного торжества 28-летний мужчина получил смертельное ножевое ранение.
По данным издания «Города А», свадьба состоялась 10 июля. В конце вечера друг жениха поругался с компанией, которая отмечала юбилей в том же кафе. Неизвестный мужчина ударил по лицу товарища молодожена, тот решил заступиться. В результате жених получил удар ножом, задевший сердце и легкое.
Пострадавшего сначала направили в Ачинск, затем на вертолете перевезли в Красноярск. Несмотря на усилия врачей, у него отказали почки и началась пневмония. 19 июля его не стало.
Подозреваемый в убийстве сам сдался правоохранителям. По информации вдовы ачинца, его поместили в СИЗО, однако он мог подписать контракт. Официальных комментариев ведомств на эту тему не публиковалось.
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