Многодетные красноярцы могут получить скидку 30% на оплату ЖКХ

Многодетные семьи в России имеют право на скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг — не менее 30% от суммы начислений. Льгота предусмотрена федеральным законодательством.
В некоторых случаях скидка предоставляется автоматически после получения семьёй статуса многодетной. Если право на льготу необходимо подтвердить, это можно сделать через МФЦ. Обычно для этого требуются паспорт, удостоверение многодетной семьи, документы на жильё и квитанции за ЖКХ.
Кроме того, многодетные семьи могут рассчитывать на компенсацию взносов на капитальный ремонт, а также полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения в пределах нормативов, установленных регионом.
В Красноярском крае и других регионах также могут действовать дополнительные меры поддержки. Уточнить полный перечень доступных льгот и условия их предоставления можно в органах социальной защиты, местной администрации или МФЦ.
Ранее президент Владимир Путин называл поддержку рождаемости и многодетности одной из приоритетных задач для страны. В 2025 году в России запустили национальный проект «Семья». Он направлен на повышение качества жизни российских семей с детьми. В составе проекта пять федеральных программ: «Многодетная семья», «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
Подробно о нацпроекте «Семья» и мерах поддержки, положенных многодетным родителям в Красноярском крае можно узнать по ссылке.