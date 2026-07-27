Очереди из Белоруссии в Литву и Польшу существенно выросли

Согласно данным ведомства, с пятницы число автомобилей (как грузовых, так и легковых), стоящих в очереди на въезд в сопредельные государства, возросло с 581 единицы до почти 1900. Наиболее напряжённая ситуация сложилась на польском направлении — там зафиксировано свыше 1400 транспортных средств.