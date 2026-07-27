Очереди из Белоруссии в Литву и Польшу существенно выросли

Согласно данным ведомства, с пятницы число автомобилей (как грузовых, так и легковых), стоящих в очереди на въезд в сопредельные государства, возросло с 581 единицы до почти 1900. Наиболее напряжённая ситуация сложилась на польском направлении — там зафиксировано свыше 1400 транспортных средств.
По данным на 10:00 по местному времени, границу ожидают более тысячи грузовиков и порядка 800 легковых автомобилей.
В Госпогранкомитете также привели статистику работы пунктов пропуска: за выходные литовские сотрудники пропустили примерно 20% грузовых фур и 50% легковых машин, следующие из Белоруссии; польские пункты — 23% грузовиков и 29% легковушек соответственно.