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Очереди из Белоруссии в Литву и Польшу существенно выросли

Пресс‑служба Госпогранкомитета Белоруссии проинформировала о существенном росте очередей на выезд из республики в направлении стран Евросоюза. За выходные дни количество транспортных средств, ожидающих пересечения границы с Литвой и Польшей, увеличилось более чем втрое.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Согласно данным ведомства, с пятницы число автомобилей (как грузовых, так и легковых), стоящих в очереди на въезд в сопредельные государства, возросло с 581 единицы до почти 1900. Наиболее напряжённая ситуация сложилась на польском направлении — там зафиксировано свыше 1400 транспортных средств.

По данным на 10:00 по местному времени, границу ожидают более тысячи грузовиков и порядка 800 легковых автомобилей.

В Госпогранкомитете также привели статистику работы пунктов пропуска: за выходные литовские сотрудники пропустили примерно 20% грузовых фур и 50% легковых машин, следующие из Белоруссии; польские пункты — 23% грузовиков и 29% легковушек соответственно.

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