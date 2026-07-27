Студенты ВГСПУ нашли клад Золотой Орды в Дубовском районе

В вузе рассказали: клад спрятан или потерян жителем города в смутное время в холщовом мешочке. Монеты отчеканены при ханах Хызре и Мюриде в 1360-х годах в Сарае и Гюлистане. Помимо клада, археологи раскопали участок площадью 70 квадратных метров в центральной части городища.