Студенты ВГСПУ нашли клад Золотой Орды в Дубовском районе

Студенты первого курса Волгоградского государственного социально-педагогического университета нашли клад из 23 медных монет Золотой Орды. Уникальная находка была сделана во время учебной практики на территории Водянского городища, где волгоградские археологи исследуют Дубовский район.
В вузе рассказали: клад спрятан или потерян жителем города в смутное время в холщовом мешочке. Монеты отчеканены при ханах Хызре и Мюриде в 1360-х годах в Сарае и Гюлистане. Помимо клада, археологи раскопали участок площадью 70 квадратных метров в центральной части городища.
На раскопе обнаружены предметы быта четырнадцатого века: фрагменты посуды, стеклянные бусы, изделия из кости и каменный якорь для лодки, который использовался русским населением для рыболовства. Также найдены остатки жилого дома и хозяйственные ямы. Руководил раскопками Артем Войтенко при поддержке Андрея и Ирины Лапшиных.
Параллельно другая группа студентов работала в Иловлинском районе на курганном могильнике «Красная Дубрава-5», исследуя насыпь позднего бронзового века.
Первокурсники прошли полный цикл полевых работ от жизни в палатках до камеральной обработки находок, применив теоретические знания на практике под руководством сотрудников лаборатории имени В. И. Мамонтова.
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