Липецкий экс-депутат построит системы водоснабжения для ОЭЗ в Ельце за 290 млн

В рамках второго этапа строительства сетей водоснабжения и водоотведения подрядчику предстоит заменить существующие водопроводные линии диаметром 225 и 63 мм на трубопровод диаметром 355 мм, а также проложить новую магистраль аналогичного диаметра. Кроме того, проектная документация включает реконструкцию и техническое переоснащение насосных станций. Согласно документации, производительность ВНС-1 составит 13 тыс. куб. м в сутки, ВНС-2 и КНС-1 — по 15 тыс. куб. м в сутки, КНС-2 — 20 тыс. куб. м в сутки.