В Ростове сотрудника СКЖД осудили на условный срок по делу о хищении бюджетных денег

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, фигурантами по делу проходят девять человек, среди которых как сотрудники филиала, так и подрядчики. Общая стоимость контракта оценивалась в 1,6 млрд руб. По оценкам следствия, сумма ущерба составляет почти 600 млн руб.