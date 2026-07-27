В Сызрани Самарской области облагородят аллею, ведущую к старинной ГЭС

Аллею, ведущую к первой гидроэлектростанции (ГЭС) Поволжья, благоустроят в Сызрани в Самарской области, сообщили в администрации городского округа. Работы проведут в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Уточним, что данная ГЭС была построена в 1929 году. Сейчас там находится музей. В прошлом году на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды была направлена заявка на благоустройство аллеи ведущей к этой ГЭС. Инициатива в итоге получила одобрение.
Сейчас на общественной территории специалисты завершают обустройство фундаментов под металлоконструкции смотровой площадки. Объект будет двухэтажным. Его высота — 4,5 м. Наверху обустроят прогулочную зону, а внизу разместят торговые модули. Там уложат брусчатку, а также смонтируют освещение, в том числе декоративное. Сдать готовый объект в эксплуатацию планируют осенью.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.