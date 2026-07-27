В Сызрани Самарской области облагородят аллею, ведущую к старинной ГЭС

Сейчас на общественной территории специалисты завершают обустройство фундаментов под металлоконструкции смотровой площадки. Объект будет двухэтажным. Его высота — 4,5 м. Наверху обустроят прогулочную зону, а внизу разместят торговые модули. Там уложат брусчатку, а также смонтируют освещение, в том числе декоративное. Сдать готовый объект в эксплуатацию планируют осенью.