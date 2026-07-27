В Засвияжском районе Ульяновска завершают строительство поликлиники

Строительство современной поликлиники завершают на улице Шигаева в Засвияжском районе столицы Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских. Создание новых медучреждений способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Здание полностью возведено. Завершены фасадные работы, проводится остекление крылец и оборудование рабочих мест для медицинских работников. Кроме терапевтических участков, обустраиваем кабинеты узких специалистов, неотложной помощи, инфекционный бокс с отдельным входом, отделения медпрофилактики и реабилитации», — сказал Алексей Русских.
Также губернатор добавил, что в новой поликлинике предусмотрен большой диагностический блок. Для его оснащения закупили современное оборудование. Речь идет об аппаратах МРТ и УЗИ, флюорографе, маммографе и технике для рентген-исследований.
Новое медучреждение станет филиалом городской поликлиники № 4. Оно рассчитано на 250 посещений в смену. Начать прием пациентов в поликлинике планируют в третьем квартале этого года. Получать медпомощь там будут свыше 31 тысячи взрослых жителей Засвияжского района.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.