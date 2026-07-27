В Бийске Алтайского края установят еще один памятник Петру I

Благоустройство Петровского бульвара проводят в Бийске в Алтайском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». До конца лета там установят памятник Петру I, сообщили в городской администрации.
К тому моменту там также разместят малые архитектурные формы, мини-сцену и перголы. На данный момент на бульваре уже уложили большую часть тротуарной плитки. Сейчас специалисты приступили к обустройству амфитеатра и лавочек-клумб.
«Петровский бульвар является одной из ключевых общественных территорий Бийска. Через центр города проходит значительный туристический поток, поэтому благоустройство объекта станет важной частью развития туристического кластера и формирования современного облика города», — сказал глава города Виктор Щигрев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.