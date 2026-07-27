Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде мужчина скончался на чемпионате по охоте с собаками

В Нижнем Новгороде внезапно скончался один из участников престижных соревнований по охоте с собаками, сообщил «РГ» информированный источник.

В Нижнем Новгороде внезапно скончался один из участников престижных соревнований по охоте с собаками, сообщил «РГ» информированный источник.

Как говорят близкие погибшего, Василий К. умер в поле, во время выступления.

По словам коллег мужчины, он посвятил свою жизнь развитию охотничьей культуры и работы с собаками, заслужив безупречный авторитет и глубокое уважение.

Для многих единомышленников он оставался образцом преданности профессии. «Василий щедро делился бесценным опытом, знаниями и оказывал поддержку как начинающим, так и опытным специалистам», — рассказали знакомые охотника.

Соратники выразили готовность помочь семье погибшего.