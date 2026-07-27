В Нижнем Новгороде мужчина скончался на чемпионате по охоте с собаками

В Нижнем Новгороде внезапно скончался один из участников престижных соревнований по охоте с собаками, сообщил «РГ» информированный источник.
Как говорят близкие погибшего, Василий К. умер в поле, во время выступления.
По словам коллег мужчины, он посвятил свою жизнь развитию охотничьей культуры и работы с собаками, заслужив безупречный авторитет и глубокое уважение.
Для многих единомышленников он оставался образцом преданности профессии. «Василий щедро делился бесценным опытом, знаниями и оказывал поддержку как начинающим, так и опытным специалистам», — рассказали знакомые охотника.
Соратники выразили готовность помочь семье погибшего.