В Новгородской области обновят трассы Ручьи — Сосницы и Закибье — Ванец

Участки автодорог Ручьи — Сосницы и Закибье — Ванец в Новгородской области отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Работы проводят с помощью современной технологии холодной регенерации. Этот метод предполагает, что старый измельченный асфальт будет использован в качестве компонента нового дорожного покрытия. Такой способ позволяет повысить прочность и долговечность проезжей части. Общая протяженность участков, где применена технология холодной регенерации, составляет 5,4 км.
Специалисты также укрепят обочины, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Завершить ремонт планируется до конца октября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.