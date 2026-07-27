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Более 117 тыс. жителей Волгоградской области прошли онкодиагностику

Сделать это они смогли в 14 специализированных центрах.

Свыше 117 тысяч жителей Волгоградской области с начала 2026 года прошли обследования в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПах), сообщили в комитете здравоохранения региона. Ранее выявление новообразований и борьба с ними входят в число задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Подчеркивается, что в ЦАОПы на расширенное обследование пациентов направляют специалисты поликлиник и стационаров. Там проводится комплекс необходимых процедур и верификация диагноза. В случае подтверждения онкологического заболевания пациент получает специализированную медицинскую помощь.

В общей сложности сейчас в регионе работают 14 таких центров. Они расположены в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Калаче-на-Дону и Палласовке. Учреждения оснащены современным диагностическим оборудованием.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.