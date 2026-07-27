Овны получат шанс начать всё заново, а Рыбы раскроют тайну из прошлого: таро-расклад на понедельник, 27 июля

Овнам выпадет возможность исправить старую ошибку, а Рыбы узнают информацию, которая поможет иначе взглянуть на происходящее. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 27 июля, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Смерть): предрекает завершение прежнего этапа в отношениях и возможность начать общение с чистого листа. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание заслуг, похвалу или результат, который заметят окружающие. Здоровье (Четвёрка Пентаклей): указывает на необходимость расслабить тело и обратить внимание на последствия постоянного напряжения.
Телец.
Любовь (Король Кубков перевёрнутая): говорит о человеке, который может скрывать настоящие эмоции или избегать откровенного разговора. Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает решение, которое поможет разобраться в сложной рабочей ситуации. Здоровье (Девятка Пентаклей): хорошее самочувствие.
Близнецы.
Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание оставить в прошлом отношения или ситуацию, которая перестала приносить радость. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): обещает появление идеи, где пригодятся ваши инициативность и уверенность. Здоровье (Семёрка Мечей): говорит о привычке игнорировать усталость или откладывать заботу о самочувствии.
Рак.
Любовь (Двойка Кубков): предрекает сближение, важный разговор или восстановление взаимопонимания. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на период повышенной нагрузки и необходимость распределять силы. Здоровье (Умеренность): символизирует постепенное возвращение энергии.
Лев.
Любовь (Башня перевёрнутая): говорит о возможности избежать серьёзного конфликта с партнёром, если вовремя обсудить проблему. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): обещает обучение, новый навык или предложение, которое даст бесценный опыт. Здоровье (Луна): указывает на повышенную чувствительность к стрессу, перемене погоды или нарушения сна.
Дева.
Любовь (Верховная Жрица): символизирует тайную симпатию, недосказанность или чувства, которые пока не проявлены. Профессиональная сфера (Колесница): предрекает быстрое продвижение вперёд, поездку или смену рабочих планов. Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о снижении энергии после эмоционального напряжения.
Весы.
Любовь (Туз Кубков): обещает новое чувство или возвращение романтики в отношения. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на ожидание результатов, которые потребуют терпения. Здоровье (Рыцарь Мечей): предупреждает о риске переутомления из-за слишком активного темпа.
Скорпион.
Любовь (Пятёрка Жезлов): говорит о споре, который поможет понять настоящие желания друг друга. Профессиональная сфера (Мир перевёрнутая): символизирует незавершённое дело, которое снова потребует внимания. Здоровье (Императрица): предрекает хороший период для восстановления, ухода за собой и нормализации режима.
Стрелец.
Любовь (Колесо Фортуны): обещает неожиданную встречу или событие, способное изменить привычный ход отношений. Профессиональная сфера (Иерофант): указывает на помощь наставника, обучение или важный совет. Здоровье (Двойка Пентаклей перевёрнутая): говорит о нарушении баланса между нагрузкой и отдыхом.
Козерог.
Любовь (Рыцарь Кубков): предрекает романтический жест или признание в чувствах. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): указывает на ситуацию, где важно не втягиваться в бесполезный спор. Здоровье (Звезда): символизирует восстановление после сложного периода и улучшение общего состояния.
Водолей.
Любовь (Семёрка Кубков): говорит о большом количестве вариантов, сомнениях или необходимости разобраться в своих желаниях. Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): обещает освобождение от обязательств или условий, которые мешали развитию. Здоровье (Король Пентаклей): отличное самочувствие.
Рыбы.
Любовь (Суд): предрекает возвращение к старой истории или разговор, который поставит точку в прошлом. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): символизирует выход из ограничений и появление новых возможностей. Здоровье (Тройка Кубков): говорит о пользе общения, отдыха и эмоциональной поддержки близких.