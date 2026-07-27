В Свердловской области запустят акселератор «Предпринимай креативно»

Акселератор «Предпринимай креативно» с целью оказания помощи в запуске творческих бизнес-проектов проведут для представителей малого и среднего бизнеса Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Онлайн-обучение организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Оно пройдет с 4 августа по 15 октября. Программа включает пять модулей с вебинарами, мастер-классами и групповыми сессиями с наставниками. Участники изучат особенности рынка креативных индустрий, финансовое планирование, управление бюджетом, защиту интеллектуальной собственности, формирование команды и масштабирование проекта. Предпринимателям помогут определить стоимость креативного продукта и срок его окупаемости, распределить роли в команде, учесть юридические особенности и оценить возможные риски. В результате участники защитят проекты и получат сертификаты.
В общей сложности планируется обучить около 80 человек. Для представителей малого и среднего бизнеса участие бесплатное. Более подробную информацию можно найти по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.