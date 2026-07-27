В Свердловской области запустят акселератор «Предпринимай креативно»

Онлайн-обучение организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Оно пройдет с 4 августа по 15 октября. Программа включает пять модулей с вебинарами, мастер-классами и групповыми сессиями с наставниками. Участники изучат особенности рынка креативных индустрий, финансовое планирование, управление бюджетом, защиту интеллектуальной собственности, формирование команды и масштабирование проекта. Предпринимателям помогут определить стоимость креативного продукта и срок его окупаемости, распределить роли в команде, учесть юридические особенности и оценить возможные риски. В результате участники защитят проекты и получат сертификаты.