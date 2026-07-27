В Абдулино в Оренбургской области отремонтируют детский сад № 3 «Сказка»

Детский сад № 3 «Сказка» в городе Абдулино Оренбургской области модернизируют при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Абдулинского муниципального округа.
Сейчас специалисты завершают обустройство кровли и установку оконных конструкций. Внутри помещений стартовал этап выравнивания и оштукатуривания стен. Сразу после завершения черновой отделки подрядчик приступит к обновлению входной группы и монтажу системы отопления. Все работы намерены выполнить к 1 сентября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.