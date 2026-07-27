В Татарстане ускорился переход на 5G-смартфоны

Больше других к интернет-сёрфингу на высоких скоростях готовы жители двух столиц. Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Также в топ-10 территорий по доле абонентов попали Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская области, Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край и ХМАО-Югра. Татарстан расположился на 11-й строчке.