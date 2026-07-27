В России введут новые штрафы для организаторов азартных игр

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые штрафы для организаторов азартных игр. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Поправки касаются букмекерских контор, тотализаторов, казино и залов игровых автоматов. Их будут штрафовать, если они принимают ставки или допускают к игре людей, которые заранее внесли себя в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Для букмекеров и тотализаторов нарушением станет прием ставок от таких граждан, заключение с ними пари, выплата выигрышей, а также направление им рекламы.
Для казино и залов игровых автоматов штрафы предусмотрены за выдачу обменных знаков, заключение соглашений о выигрыше, допуск в игорное заведение или личный кабинет на сайте, а также за рекламу, направленную таким людям. Кроме того, организаторов азартных игр будут наказывать, если они не разместят информацию о порядке отказа от участия в играх, не укажут QR-код со ссылкой на нужный раздел «Госуслуг» или не утвердят положение об ответственной игре.
Штрафы составят от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.