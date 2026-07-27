В России введут новые штрафы для организаторов азартных игр

Для казино и залов игровых автоматов штрафы предусмотрены за выдачу обменных знаков, заключение соглашений о выигрыше, допуск в игорное заведение или личный кабинет на сайте, а также за рекламу, направленную таким людям. Кроме того, организаторов азартных игр будут наказывать, если они не разместят информацию о порядке отказа от участия в играх, не укажут QR-код со ссылкой на нужный раздел «Госуслуг» или не утвердят положение об ответственной игре.