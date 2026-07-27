Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атакованные дронами многоэтажки в Курске хотят восстановить к сентябрю

В четырех многоквартирных домах (МКД) на проспекте Дериглазова, улице Мыльникова и проспекте Победы в Курске, пострадавших в результате атаки БПЛА 19 июля, сильно повреждены восемь квартир. Восстановление МКД планируют завершить к сентябрю. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания в облправительстве 27 июля.

Источник: Коммерсантъ

В четырех многоквартирных домах (МКД) на проспекте Дериглазова, улице Мыльникова и проспекте Победы в Курске, пострадавших в результате атаки БПЛА 19 июля, сильно повреждены восемь квартир. Восстановление МКД планируют завершить к сентябрю. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания в облправительстве 27 июля.

По словам главы региона, люди из поврежденных квартир выехали. В ближайшее время с ними свяжутся для оформления региональной выплаты в размере 195 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате удара беспилотников была ранена женщина. Всего повреждения получили семь многоквартирных жилых домов, один частный дом и один магазин.

Также господин Хинштейн рассказал, что сильно отстает от графика ремонт дома на Союзной после удара, нанесенного ВСУ в августе прошлого года.

«Сдана только 31 квартира, в 32-х подрядчик устраняет недоделки, еще 55 квартир до сих пор без окон. Не отремонтирован фасад. Обязал региональный Минстрой держать вопрос восстановления домов на особом контроле», — заявил Александр Хинштейн.

При ударе БПЛА по МКД на Союзной улице 15 августа прошлого года погибла 45-летняя местная жительница. Еще десять человек, в том числе 15-летний подросток, получили ранения.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше