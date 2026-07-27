Атакованные дронами многоэтажки в Курске хотят восстановить к сентябрю

В четырех многоквартирных домах (МКД) на проспекте Дериглазова, улице Мыльникова и проспекте Победы в Курске, пострадавших в результате атаки БПЛА 19 июля, сильно повреждены восемь квартир. Восстановление МКД планируют завершить к сентябрю. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания в облправительстве 27 июля.