Атакованные дронами многоэтажки в Курске хотят восстановить к сентябрю

В четырех многоквартирных домах (МКД) на проспекте Дериглазова, улице Мыльникова и проспекте Победы в Курске, пострадавших в результате атаки БПЛА 19 июля, сильно повреждены восемь квартир. Восстановление МКД планируют завершить к сентябрю. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания в облправительстве 27 июля.
По словам главы региона, люди из поврежденных квартир выехали. В ближайшее время с ними свяжутся для оформления региональной выплаты в размере 195 тыс. руб.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате удара беспилотников была ранена женщина. Всего повреждения получили семь многоквартирных жилых домов, один частный дом и один магазин.
Также господин Хинштейн рассказал, что сильно отстает от графика ремонт дома на Союзной после удара, нанесенного ВСУ в августе прошлого года.
«Сдана только 31 квартира, в 32-х подрядчик устраняет недоделки, еще 55 квартир до сих пор без окон. Не отремонтирован фасад. Обязал региональный Минстрой держать вопрос восстановления домов на особом контроле», — заявил Александр Хинштейн.
При ударе БПЛА по МКД на Союзной улице 15 августа прошлого года погибла 45-летняя местная жительница. Еще десять человек, в том числе 15-летний подросток, получили ранения.