Посмотрите на восстановленную фреску из Помпей. В чем ее уникальность

Археологам удалось частично восстановить потолок банкетного зала в Помпеях. Он украшен фресками со сценами из древнегреческой мифологии, сообщает Euronews.
Исследователи считают, что банкетный зал находился на верхнем этаже дома, примыкающего к пекарне. Ученые воспользовались инновационной методикой при реставрации объекта. Они создали изогнутую опорную конструкцию, которая позволила разместить фрагменты, воспроизводя первоначальную форму потолка.
«Италия является мировым лидером в области археологической реставрации, и Помпеи со своей командой реставраторов играют в этих усилиях ключевую роль», — заявил директор раскопок в Помпеях Габриэль Зухтригел.
К настоящему времени эксперты смогли воссоздать более четверти изначального свода. Конструкция позволяет добавлять новые элементы по мере того, как обнаруживаются и восстанавливаются другие фрагменты фресок.
Фрагмент восстановленного потолка Дома с пекарней на экспозиции в Археологическом парке Помпей, 24 июля 2026 года.
(Фото: Zuma / ТАСС).
Специалисты сообщили, что главной темой произведения были принцесса Ариадна и бог вина и веселья Дионис. Их союз является одним из самых известных греческих мифов.
Римский город Помпеи был погребен под слоем пепла после извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. В настоящее время он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Италии нашли 2600-летний некрополь.
В итальянском городе Граньяно в ходе работ по расширению макаронной фабрики Garofalo обнаружили архаичный некрополь. В нем нашли 85 захоронений, которые датируются первой половиной VI века до н.э.
Ученым удалось идентифицировать останки лишь 16 взрослых, четырех детей и 15 младенцев. Некоторые тела были помещены в погребальные ящики, сделанные из блоков вулканического туфа. Герметичность этих гробниц способствовала сохранению материалов, которые бы разложились в других условиях.
Под некрополем исследователи обнаружили следы более древнего вмешательства человека в ландшафт. Они относятся к медному и бронзовому векам. Находки указывают, что эта территория была заселена или использовалась людьми задолго до появления некрополя.
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