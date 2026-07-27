Новым тамбовским сенатором может стать Герой России Иван Болдырев

Заместитель командира вертолетной эскадрильи ВВС России гвардии майор Иван Болдырев, который в 2022 году получил звание Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, может стать новым сенатором от Тамбовской областной думы после избрания нового созыва. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в Совете Федерации.