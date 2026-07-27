После публикации «Клопс» у мостика напротив Королевских ворот залатали глубокую дыру — и получили яму побольше (фото)

Около двух недель назад асфальт в этом месте просел, открыв полость глубиной в несколько метров. Дыру засыпали, а сверху положили «заплатку» из асфальта, но ремонт продержался недолго. На месте появилась новая дыра — примерно в пять раз больше прежней по диаметру.