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После публикации «Клопс» у мостика напротив Королевских ворот залатали глубокую дыру — и получили яму побольше (фото)

В темноте опасное место всё ещё грозит пешеходам переломами.

Источник: Клопс.ru

У мостика напротив Королевских ворот попытались устранить опасный провал на тротуаре. Работы провели после того, как «Клопс» позвонил в Единую диспетчерскую службу.

Около двух недель назад асфальт в этом месте просел, открыв полость глубиной в несколько метров. Дыру засыпали, а сверху положили «заплатку» из асфальта, но ремонт продержался недолго. На месте появилась новая дыра — примерно в пять раз больше прежней по диаметру.

Днём препятствие ещё можно заметить и обойти. В тёмное время суток прогулка у Королевских ворот рискует превратиться в полосу препятствий — неосторожный пешеход может угодить в яму и серьёзно травмироваться.

Провал образовался в середине июля.