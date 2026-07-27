После публикации «Клопс» у мостика напротив Королевских ворот залатали глубокую дыру — и получили яму побольше (фото)

У мостика напротив Королевских ворот попытались устранить опасный провал на тротуаре. Работы провели после того, как «Клопс» позвонил в Единую диспетчерскую службу.
Около двух недель назад асфальт в этом месте просел, открыв полость глубиной в несколько метров. Дыру засыпали, а сверху положили «заплатку» из асфальта, но ремонт продержался недолго. На месте появилась новая дыра — примерно в пять раз больше прежней по диаметру.
Днём препятствие ещё можно заметить и обойти. В тёмное время суток прогулка у Королевских ворот рискует превратиться в полосу препятствий — неосторожный пешеход может угодить в яму и серьёзно травмироваться.
Провал образовался в середине июля.