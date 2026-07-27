В Прикамье появится выставочный зал погибшей художницы Олеси Косаревой

Мама Олеси Косаревой, тело которой нашли в Кыну, сообщила о планах создать выставочный зал работ дочери.
Девушку искали 15 дней. Мать Олеси Анастасия рассказала, что тело было тяжело опознать, так как оно сильно пострадало. Его обнаружили в 40 километрах от села.
Девушка была талантливой акварелисткой, и родные хотят сохранить память о её творчестве.
«Я хочу сделать в Кыну, в нашем новом доме — у которого я спаслась, который мы ещё строим и который тоже пострадал от селя, — выставочный зал Олеси», — написала Анастасия.
На реализацию задуманного объявлен сбор средств. Помочь родным можно, связавшись с ними через официальный канал самой Олеси в телеграме. При переводе нужно указывать «Благотворительность».
Подробнее о поисках — в материале сайта perm.aif.ru.