Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье появится выставочный зал погибшей художницы Олеси Косаревой

Тело девушки обнаружили вечером 26 июля.

Мама Олеси Косаревой, тело которой нашли в Кыну, сообщила о планах создать выставочный зал работ дочери.

Девушку искали 15 дней. Мать Олеси Анастасия рассказала, что тело было тяжело опознать, так как оно сильно пострадало. Его обнаружили в 40 километрах от села.

Девушка была талантливой акварелисткой, и родные хотят сохранить память о её творчестве.

«Я хочу сделать в Кыну, в нашем новом доме — у которого я спаслась, который мы ещё строим и который тоже пострадал от селя, — выставочный зал Олеси», — написала Анастасия.

На реализацию задуманного объявлен сбор средств. Помочь родным можно, связавшись с ними через официальный канал самой Олеси в телеграме. При переводе нужно указывать «Благотворительность».

Подробнее о поисках — в материале сайта perm.aif.ru.