«Мы гордимся Балтийским флотом»: Андрей Кропоткин поздравил военных моряков

Андрей Кропоткин поздравил военнослужащих и ветеранов Балтийского флота, членов их семей и всех, кто связал жизнь с морем. Он поблагодарил моряков за службу, мужество и верность России, пожелав им крепкого здоровья и надёжного тыла.