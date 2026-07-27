«Мы гордимся Балтийским флотом»: Андрей Кропоткин поздравил военных моряков

Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин принял участие в торжествах ко Дню Военно-Морского Флота в Балтийске. Празднование началось с Божественной литургии в соборе Святого Георгия Победоносца. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».
На богослужении также присутствовали губернатор Алексей Беспрозванных и командующий Балтийским флотом Сергей Липилин. После литургии участники церемонии возложили цветы к памятнику Петру I, с именем которого связано становление российского флота.
«Моряки продолжают традиции своих предшественников, защищают рубежи России и обеспечивают безопасность страны. Их поддерживают семьи, а ветераны передают опыт новым поколениям», — подчеркнул парламентарий.
Андрей Кропоткин поздравил военнослужащих и ветеранов Балтийского флота, членов их семей и всех, кто связал жизнь с морем. Он поблагодарил моряков за службу, мужество и верность России, пожелав им крепкого здоровья и надёжного тыла.
«Клопс» подготовил подборку фильмов о российских моряках.