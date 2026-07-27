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«Мы гордимся Балтийским флотом»: Андрей Кропоткин поздравил военных моряков

Спикер регионального парламента вместе с Алексеем Беспрозванных возложил цветы к памятнику Петру I.

Источник: Клопс.ru

Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин принял участие в торжествах ко Дню Военно-Морского Флота в Балтийске. Празднование началось с Божественной литургии в соборе Святого Георгия Победоносца. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».

На богослужении также присутствовали губернатор Алексей Беспрозванных и командующий Балтийским флотом Сергей Липилин. После литургии участники церемонии возложили цветы к памятнику Петру I, с именем которого связано становление российского флота.

«Моряки продолжают традиции своих предшественников, защищают рубежи России и обеспечивают безопасность страны. Их поддерживают семьи, а ветераны передают опыт новым поколениям», — подчеркнул парламентарий.

Андрей Кропоткин поздравил военнослужащих и ветеранов Балтийского флота, членов их семей и всех, кто связал жизнь с морем. Он поблагодарил моряков за службу, мужество и верность России, пожелав им крепкого здоровья и надёжного тыла.

«Клопс» подготовил подборку фильмов о российских моряках.