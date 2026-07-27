В Алтайском крае завершают ремонт Бийского технологического колледжа

Капитальный ремонт Бийского промышленно-технологического колледжа в Алтайском крае, который проводят по нацпроекту «Молодёжь и дети», близится к завершению. Об этом сообщили в администрации города.
В результате новой мебелью и современным оборудованием оснастят 12 учебных кабинетов, мастерскую по направлению подготовки «Туризм и гостеприимство», актовый и читальный залы, а также столовую. Особое внимание уделят развитию производственных мастерских. В частности, на базе электромонтажной и сварочной мастерских планируется аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена по профессиям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» и «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки и наплавки)». Эти специалисты востребованы на крупных промышленных производствах как Бийска, так и всего Алтайского края, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.