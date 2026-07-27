В Красноярске выросло число стобалльных результатов на ЕГЭ

Красноярские выпускники показали высокие результаты на ЕГЭ. В этом году максимальные 100 баллов получили семь школьников, а общее число стобалльных работ стало на 16 больше, чем годом ранее. Лучше всего выпускники проявили себя на экзаменах по литературе, химии и русскому языку. Именно на эти предметы пришлось больше всего работ с максимальным результатом. Высокие баллы также есть по физике, профильной математике, истории, обществознанию и иностранному языку. [caption id= «attachment_372326» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: соцсети мэра Красноярска Сергея Верещагина[/caption] Отдельно отметили Евгения Филиппова и Анастасию Сучкову. Оба выпускника набрали по 100 баллов сразу по двум предметам — биологии и химии. В администрации поздравили ребят и их родителей, а также поблагодарили педагогов за подготовку выпускников. Напомним, что в Красноярском крае стало больше стобалльников по профильной математике и физике.