Речные круизы: Пейзажи Левитана, уникальная канатка и театральные премьеры

Кроме Золотого кольца — Карелия и ее знаменитые Кижи, Нижняя Волга с десятками городов и городков на ее берегах. В программе — девять премьер в региональных театрах, экскурсии с аудиогидами и необычные мастер-классы. Спектакли не только в городах, но и на борту.