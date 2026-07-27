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Речные круизы: Пейзажи Левитана, уникальная канатка и театральные премьеры

Речные круизы остаются популярными этим летом. Можно отдохнуть среди красот природы и без вокзальной суеты побывать в нескольких городах. Вот лишь несколько увлекательных маршрутов.

Речные круизы остаются популярными этим летом. Можно отдохнуть среди красот природы и без вокзальной суеты побывать в нескольких городах. Вот лишь несколько увлекательных маршрутов.

Для взрослых и детей.

В круизе «Столица Золотого кольца» путешествие начинается в Самаре, а дальше — Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Городец, Кинешма, Плес.

Длительность: шесть дней. Завершается круиз в столице Золотого кольца — Ярославле. Во время плавания можно отдохнуть от городской суеты, попробовать блюда русской кухни, насладиться видами городов с воды, сделать множество красивых фотографий.

Маршрут подойдет тем, кто предпочитает расслабленный отдых — развлекательная программа не слишком интенсивная. Маршрут подходит и для семей с детьми — на борту есть детские анимационные программы.

Загадай желание.

В путешествии «Нижегородская ярмарка» (длительность — семь дней) — семь городов, не считая Москвы. Перед отправлением подбросьте монетку через плечо и загадайте желание перед Воскресенскими воротами Московского кремля — на «нулевом километре». Это хорошая примета.

В Угличе можно взять на прокат велосипед и исследовать древние памятники архитектуры. В Плёсе — почувствовать себя художником и сделать красивые фото. Городец, недавно включенный в «Золотое кольцо», известен резьбой по дереву и росписью. Финиш — Нижний Новгород с его кремлем, купеческими особняками, ярмаркой и самой длинной канатной дорогой в России.

В Мышкин и обратно.

Мышкин — небольшой уютный городок, известный как столица музеев, в том числе очень необычных. Например, «Музей мыши» с огромной экспозицией в честь этого зверька, давшего свое имя удивительному волжскому городку.

А под открытым небом — реальные купеческие хоромы и внушительные амбары с разной полезной рухлядью, мельница, кузница и ткацкая мастерская, где можно принять личное участие в разных народных ремеслах.

Круиз трехдневный. Теплоход оформлен в винтажном стиле, интерьеры отделаны ценными породами дерева. К услугам гостей — музыкальный салон, кинозал, детская комната, библиотека, тренажеры. На борту проводят музыкальные программы и утреннюю разминку.

Три дня удовольствий.

За три дня речного путешествия по маршруту Москва — Углич — Москва можно получить полную программу водных туристических удовольствий.

Живописные виды Волги, развлекательная программа и комфорт на борту. В Угличе — прогулка по кремлю, древним храмам (в том числе церковь-на-крови в память невинно убиенного царевича Димитрия), Спасо-Преображенский собор и музеи патриархальной древности. Для детей предусмотрены интерактивные экскурсии в музее необычных велосипедов, гидроэнергетики и городского быта.

На теплоходе «Лебединое озеро» есть детский клуб с няней-аниматором, а также подростковый клуб.

Сервис на три звезды.

Речное путешествие «Очарование русской провинции» — это возможность за четыре дня посетить Кострому, Плёс, Кинешму и Юрьевец. В Костроме — Ипатьевский монастырь, откуда призвали на царство первого Романова, и Богоявленско-Анастасиин монастырь.

Плёс прославили пейзажи Левитана — здесь его музей-заповедник. Юрьевец — родина братьев Весниных, режиссеров Андрея Тарковского и Александра Роу.

На четырехпалубном теплоходе созданы комфорт и сервис уровня трехзвездочного отеля. В культурной программе — лекции, мастер-классы, концерты живой музыки и дискотеки. Для детей — специальная программа с пиратскими играми, квестами и поисками клада.

Гранд-круиз.

22 дня, 13 регионов России — таков размах и масштаб круиза «Театральная Волга», интересного прежде всего для любителей сценического искусства.

Кроме Золотого кольца — Карелия и ее знаменитые Кижи, Нижняя Волга с десятками городов и городков на ее берегах. В программе — девять премьер в региональных театрах, экскурсии с аудиогидами и необычные мастер-классы. Спектакли не только в городах, но и на борту.

На теплоходе — каюты уровня полулюкс, семейные каюты с балконами и панорамными окнами. На палубе — большой лаунж-бар (для расслабленного отдыха), кинотеатр под открытым небом, сауна. Для детей — анимационные программы, подростковый клуб.

Справка «РГ».

Больше идей для поездок по родной стране собрано на Национальном туристическом портале Путешествуем.рф.

Он развивается в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Его цель — обеспечить к 2030 году не менее 140 миллионов турпоездок ежегодно и увеличить долю туристской отрасли в ВВП нашей страны до 5 процентов.

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