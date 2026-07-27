Жители Черемушек пожаловались на большую стаю бездомных собак (видео)

Жители красноярских Черемушек пожаловались на большую стаю бездомных собак. Животных заметили у гаражей на улице Шевченко.
По словам местных, рядом находятся детский сад и школа, поэтому появление стаи вызывает у людей беспокойство. На опубликованных кадрах видно, как несколько собак бегают по территории у гаражей.
Пока сообщений о нападениях на людей не было. Однако жители опасаются, что ситуация может стать опасной, особенно для детей, которые ходят рядом в учебные учреждения.
Горожане просят обратить внимание на проблему и принять меры.