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Жители Черемушек пожаловались на большую стаю бездомных собак (видео)

Жители красноярских Черемушек пожаловались на большую стаю бездомных собак. Животных заметили у гаражей на улице Шевченко.

Жители красноярских Черемушек пожаловались на большую стаю бездомных собак. Животных заметили у гаражей на улице Шевченко.

По словам местных, рядом находятся детский сад и школа, поэтому появление стаи вызывает у людей беспокойство. На опубликованных кадрах видно, как несколько собак бегают по территории у гаражей.

Пока сообщений о нападениях на людей не было. Однако жители опасаются, что ситуация может стать опасной, особенно для детей, которые ходят рядом в учебные учреждения.

Горожане просят обратить внимание на проблему и принять меры.