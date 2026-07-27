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Россияне рассказали, куда они отправятся на отдых в бархатный сезон

Многие хотели бы провести осенний отпуск в путешествии по стране.

Источник: РБК Life

Почти треть россиян планируют уйти в отпуск осенью. Большинство опрошенных хотели бы отправиться в путешествие по России, при этом многие закладывают на отдых сумму до 30 тыс. руб. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Работа.ру». Они имеются в распоряжении РБК Life.

В опросе о планах россиян на осенние путешествия приняли участие более 3,2 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.

Отправиться в осенний отпуск планируют 28% опрошенных россиян, при этом большинство рассчитывают на двухнедельный отпуск — так ответили 50% опрошенных. Более двух недель готовы отдыхать 26% респондентов, неделю — 16%, а меньше недели — только 7%.

Что касается бюджета, 35% россиян намерены потратить на отдых не более 30 тыс. руб. на одного члена семьи. Еще 25% закладывают от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а 17% готовы выделить от 70 тыс. до 100 тыс. руб. По 10% респондентов ориентируются на суммы от 50 тыс. до 70 тыс. руб. и больше 120 тыс. руб., и только 3% планируют потратить на осенний отдых от 100 тыс. до 120 тыс. руб.

При этом многие россияне не рассматривают поездку за границу и мечтают отправиться в путешествие по своей стране — этот вариант выбрали 26% опрошенных. Еще 24% проведут отпуск дома, а 18% отправятся в другие страны. На дачу собираются 12% респондентов, по своему региону планируют путешествовать 9%.

Бархатный сезон привлекает россиян в первую очередь из-за спада жары — так объяснили свой выбор 22% участников опроса. Еще 21% респондентов отметили, что осенью проще взять дни для отпуска. А 18% отмечают, что осенью меньше людей в местах отдыха.

Среди российских городов и направлений безусловным лидером стал Сочи — этот курорт назвали подходящим для бархатного сезона 41% опрошенных. В топ-10 популярных российских направлений также вошли:

Геленджик (31%);

Минеральные Воды (28%);

Кисловодск (27%);

Санкт-Петербург и Ленинградская область (25%);

Краснодар (22%);

Москва (18%).

Россиянки стали чаще путешествовать в одиночку.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на соло-туры для женщин, по сравнению с прошлым годом они стали востребованнее на 47%. Средний чек поездки увеличился на 6,8% — с 89,5 тыс. до 95,6 тыс. руб.

Самыми популярными направлениями для одиночных путешествий среди женского населения стали Турция и Египет, за последний год они заняли почти 60% всех бронирований. Россия замкнула тройку лидеров с 13%. Совокупно эти три направления обеспечили 72% всех бронирований. Среди дальних направлений лидируют Таиланд, ОАЭ и Вьетнам.

Читайте РБК Life в «Максе».

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