Россияне рассказали, куда они отправятся на отдых в бархатный сезон

Что касается бюджета, 35% россиян намерены потратить на отдых не более 30 тыс. руб. на одного члена семьи. Еще 25% закладывают от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а 17% готовы выделить от 70 тыс. до 100 тыс. руб. По 10% респондентов ориентируются на суммы от 50 тыс. до 70 тыс. руб. и больше 120 тыс. руб., и только 3% планируют потратить на осенний отдых от 100 тыс. до 120 тыс. руб.