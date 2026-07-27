В Калининграде мужчина под видом ремонта похищал машины и ездил на них

В Калининграде полицейские задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств с автомобилями. С заявлением обратился 61-летний владелец «Форд Фокуса», который нашёл в интернете предложение о ремонте двигателей. Он договорился с мастером, передал ему машину и ключи, но в оговоренный срок автомобиль не получил. Лжемастер несколько месяцев откладывал работу, а затем перестал выходить на связь и сменил номер телефона.