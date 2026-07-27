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Врач Жекайте раскрыла, какой уровень витамина D нужно поддерживать для здоровья

Причём изменение рациона и пребывание на солнце не восполняют дефицит.

Для поддержания здоровья костей важно следить за уровнем витамина D в организме, который должен превышать 30 нанограммов на миллилитр. Однако для профилактики сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний требуется более высокий уровень этого витамина. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Елена Жекайте, ведущий научный сотрудник отдела наследственных и метаболических заболеваний НИКИ детства, в интервью для 360.ru.

Врач Жекайте объяснила, что уровень витамина D в крови оценивается по-разному: для профилактики остеопороза достаточно минимальной нормы — от 30 нанограмм на миллилитр, а для защиты сердца, мозга и продления жизни уровень должен быть в диапазоне 50−70 нанограммов на миллилитр. Однако все рекомендации по дозировке должны быть индивидуальными и основываться на результатах анализов.

Елена Жекайте также отметила, что сезонность играет важную роль в оценке эффективности профилактического приема витамина D. Если в зимний и ранневесенний периоды показатели остаются в норме, это свидетельствует о правильности выбранной дозировки.

«Самый низкий показатель у нас будет зима, начало весны. То есть это февраль, март, и это для нас должно быть ориентиром. Если мы достигли хороших показателей именно в этот период года, то мы можем продолжать прием профилактический витамина D именно в той дозе, которую принимаем», — сказала специалист.

Эксперт опровергла мнение, что можно отказаться от добавок, полагаясь на натуральные источники витамина D. По её словам, изменение рациона и пребывание на солнце не восполняют дефицит — это показали исследования в Московской области.

Врач рекомендовала включать в рацион молочные продукты, растительные масла и жирную рыбу, но они должны дополнять прием профилактических доз, а не заменять их. Основным способом профилактики дефицита остается регулярный приём препаратов, особенно зимой и весной.