Врач Жекайте раскрыла, какой уровень витамина D нужно поддерживать для здоровья

«Самый низкий показатель у нас будет зима, начало весны. То есть это февраль, март, и это для нас должно быть ориентиром. Если мы достигли хороших показателей именно в этот период года, то мы можем продолжать прием профилактический витамина D именно в той дозе, которую принимаем», — сказала специалист.