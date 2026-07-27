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В Хабаровске до 29 июля ограничили подачу горячей воды

Энергетики увеличили объём работ на тепломагистралях ТМ-31 и ТМ-32 в рамках подготовки к отопительному сезону.

В Хабаровске до 29 июля временно ограничена подача горячей воды в ряд многоквартирных домов и социальных объектов. Ограничения связаны с увеличением объёма работ на тепломагистралях ТМ-31 и ТМ-32 в зоне ТЭЦ-3.

Энергетики проводят замену задвижек и дополнительных участков трубопроводов. Работы выполняются в рамках подготовки теплосетевого комплекса к отопительному сезону и должны повысить надёжность тепломагистралей зимой.

Ограничения частично затронули дома и объекты на следующих улицах:

пер. Брянский, ул. Воронежская, Совхозная, Шатова, Больничная, Известковая, Сибирская, Тихоокеанская, Фоломеева, Шелеста, Большая, Вяземская, Лазо, Чехова, Демьяна Бедного, Карла Маркса, пер. Албанский и ул. Краснодарская.

Горячее водоснабжение планируют восстановить после завершения работ 29 июля.

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