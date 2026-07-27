Популяцию кабана намеренно снижают в Нижегородской области

Численность кабанов в Нижегородской области сократилась на 87% в период с 2016 по 2025 год. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные регионального минлесхоза, поголовье уменьшилось с 4,98 тысячи до 624 особей.
Популяцию диких животных сокращали намеренно в рамках профилактики вспышек африканской чумы свиней (АЧС). В результате показатель плотности кабанов в нижегородских лесах достиг 0,08 особи на 1 тысячу гектаров, что полностью соответствует целевым рекомендациям Минприроды РФ.
Принятые меры принесли свои результаты: по итогам 2025 года в регионе не зафиксировали ни одного случая заболевания АЧС среди диких кабанов.
Ранее сообщалось, что в Воротынском округе охотинспектор заснял молодого лося в поле.