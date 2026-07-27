«И вершки, и корешки»: в Калининграде представили коллекцию уникальных картин на стыке живописи и ботаники

Авторы проекта подчёркивают: художники ботанического искусства не ограничиваются рисованием. Нередко они ходят в экспедиции, чтобы запечатлеть редкие или исчезающие виды растений. Работы, представленные на выставке, — это документы. Но между тем они же могут и порадовать любителей прекрасного.