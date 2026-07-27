«И вершки, и корешки»: в Калининграде представили коллекцию уникальных картин на стыке живописи и ботаники

В Калининградском историко-художественном музее открылась выставка ботанической живописи. Проект называется «В диалоге с цветами»0+. Подробнее о работах, которые там представлены — в материале «Клопс».
«В диалоге с цветами» — это коллекция из шестидесяти с небольшим работ, созданных художниками из разных регионов России. Все они объединены одним жанром. «Здесь представлены и вершки, и корешки: одна прелестная земляника чего стоит!» — поделилась замдиректора КОИХМ по научной работе Ольга Щеглова.
Художники, специалисты по ботанической живописи изображают растения и грибы с фотографической точностью. Фантазировать нельзя — нужно всматриваться и прописывать каждую прожилку на листе так достоверно, чтобы зритель мог безошибочно понять, что это.
«Растения очень легко распознать, — поделилась старший специалист сектора природы КОИХМ Оксана Архипова. — Я забыла одно название и обратилась к приложению, которое мгновенно по иллюстрации определило вид».
В отличие от натюрмортов, в ботанической живописи не принято изображать столы, посуду и прочий антураж. Чаще всего работы в этом жанре выполнены акварелью на нейтральном белом фоне — чтобы ничего не отвлекало.
В России существует целая Ассоциация художников ботанического искусства. Она объединяет более четырёхсот авторов из России и ближнего зарубежья — в том числе калининградцев. Представители этого объединения и предоставили свои работы для выставки.
«Нужно так любить и чувствовать природу, чтобы запечатлеть самые миниатюрные детали, чтобы сохранить подлинный образ растения. Особенно ценно это для исчезающих видов», — отметила заведующая сектором природы Мария Попова на открытии выставки.
Авторы проекта подчёркивают: художники ботанического искусства не ограничиваются рисованием. Нередко они ходят в экспедиции, чтобы запечатлеть редкие или исчезающие виды растений. Работы, представленные на выставке, — это документы. Но между тем они же могут и порадовать любителей прекрасного.
Организаторами выставки выступили Ассоциация художников ботанического искусства (АХБИ) и калининградская творческая мастерская «Импресс» под руководством Евгении Карпуниной.
Увидеть цветущие полотна можно будет до 30 августа.
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